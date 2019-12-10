ASUS выпустила смартфон версии ROG Phone 2 STRIX и Ultimate Edition

Компания ASUS представила в Европе две новые версии своего игрового смартфона ROG Phone 2.

В Европе появилась модель STRIX с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а также модель Ultimate Edition с 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Модель Ultimate Edition оснастили поддержкой Wi-Fi 802.11ad/60GHz и 4G LTE со скоростью загрузки до 20 Гбит/с Cat 20. Ценник будет у такой версии будет в районе 1000 евро. А вот за младшую придётся отдать 700 евро. Все остальные характеристики смартфона одинаковые. Работают смартфоны ROG Phone 2 пока что на операционной системе Android 9 Pie.