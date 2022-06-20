ASUS выпустит игровой монитор ROG PG48UQ этим летом

ASUS ROG PG48UQ оснащен 47,53-дюймовый OLED-экран с разрешением 3840 x 2160 пикселей, с частотой обновления экрана до 138 Гц, что покрывает 98% цветовой гаммы DCI-P3. Он имеет стандартную яркость 450 кд/м2 , а максимальная яркость в режиме HDR достигает 900 кд/м2. Коэффициент контрастности составляет 135 000: 1, максимальный коэффициент контрастности HDR — 1 500 000:1, а время отклика 0,1 мс. Монитор оснащен двумя разъемами HDMI 2.0, HDMI 2.1 и DP 1.4, а также имеет встроенные стереодинамики мощностью 10 Вт.
Цена монитора не раскрыта.