Abkoncore C710S для новых видеокарт

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует выпустить в продажу свою новую линейку видеокарт уже в сентябре этого года. При этом инсайдер заявили, что производитель сделал ставку на длинную плату видеокарты и три вентилятора, так что такого формата видеокарта не влезет в некоторые компактные корпуса. И, видимо, производители сразу отреагировали на эту новость выпуском новых корпусов, которые позволяют без труда поставить все необходимые для пользователя компоненты. К примеру, в продажу поступил корпус Abkoncore C710S, который позволяет установить видеокарту длинной 390 миллиметров, то есть 39 сантиметров. На текущий момент даже самая длинная видеокарта поместится.