Abkoncore H600X выглядит круто

Официально представлен компьютерный корпус Abkoncore H600X, который выглядит очень привлекательно и обладает целым рядом преимуществ. К примеру, компания решила, что не обязательно делать лицевую панель полностью стеклянной и поставила на лицевую панель декоративную сетку, за которой спрятаны вентиляторы. В итоге пользователь получает корпус с хорошей системой охлаждения, которая при этом довольно тихо будет работать. Добавляем сюда много пространства внутри корпуса и получаем очень привлекательный продукт, который при этом еще и стоит разумных денег. Вопрос только в том, сколько корпус будет стоить у нас в стране, так как это очень важно для потенциального покупателя. Будем ждать информацию по этому поводу и расскажем.