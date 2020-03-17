Abkoncore H600X выглядит круто

2020-03-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Abkoncore H600X; [16]
Официально представлен компьютерный корпус Abkoncore H600X, который выглядит очень привлекательно и обладает целым рядом преимуществ. К примеру, компания решила, что не обязательно делать лицевую панель полностью стеклянной и поставила на лицевую панель декоративную сетку, за которой спрятаны вентиляторы. В итоге пользователь получает корпус с хорошей системой охлаждения, которая при этом довольно тихо будет работать. Добавляем сюда много пространства внутри корпуса и получаем очень привлекательный продукт, который при этом еще и стоит разумных денег. Вопрос только в том, сколько корпус будет стоить у нас в стране, так как это очень важно для потенциального покупателя. Будем ждать информацию по этому поводу и расскажем.


Комментарии и отзывы Abkoncore H600X
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