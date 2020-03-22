Abkoncore представила корпус H600X Sync с двумя 200 мм вентиляторами

Компания Abkoncore расширила свой ассортимент корпусов, представив H600X Sync. Отличительной особенность корпуса являются установленные на передней панели два 200 мм вентилятора. Также имеется 120 мм вентилятор на задней панели. Вентиляторы имеют подсветку RGB и управляются через материнскую плату.

Передняя панель использует сетчатую конструкцию для обеспечения лучшего воздушного потока. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла. Высота процессорного кулера которую можно установить равна 173 мм, а видеокарта до 358 мм. Корпус поддерживает материнские платы ATX, MicroATX и Mini ITX.

Блок питания скрыт кожухом. Панель ввода и вывода оборудована двумя разъемами USB 3.0, разъемом 3,5 мм для микрофона и наушников, кнопка сброса и питания.

Корпус Abkoncore H600X Sync доступен по цене 92 доллара.