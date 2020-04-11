Abkoncore представила корпус T250 с привлекательным дизайном

Abkoncore T250 привлекает фантастическим дизайном, стоимость которого всего 50 долларов. Передняя и боковая панель изготовлены из закаленного стекла. Вентиляторы IRIS с RGB-подсветкой установлены: три на передней панели и один сзади.

На корпусе расположены два пылевых фильтра. Модель обеспечивает совместимость с материнскими платами ATX, mATX и ITX. Поддержка видеокарт длиной до 315 мм.

Максимальная высота процессорного кулера составляет 160 мм. Корпус предлагает установку до трех мест для SSD и два места для установки HDD накопителя.

Передняя панель оборудована портом USB 3.0, двумя портами USB 2.0 разъем HD Audio, вход для микрофона, питание и кнопка сброса.