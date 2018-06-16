Acer Chromebook 11 получил «Золото» Computex d&i Awards 2018

Acer Chromebook 11 — «золотой» призёр церемонии d&i

На выставке Computex 2018 компания Acer получила «золотую» награду за выдающийся дизайн. Всего в этом году компания была награждена четырьмя наградами d&i (совместная премия немецкого конкурса iF Design и TAITRA1). Также продукция Acer трижды стала лауреатом Computex Best Choice Awards, организованного совместно с TCA2, в категориях интернета вещей, гейминга и мобильных устройств. Полученные награды за дизайн подчёркивают заботу компании о пользователях и стремление создавать максимально комфортные в использовании и интуитивно понятные продукты.Acer Chromebook 11 разрабатывался для сферы образования, поэтому его прочный и надёжный корпус легко выдерживает удары и защищён от попадания пролившейся влаги. Ноутбук оборудован модулем 4G LTE3 для подключения к сети Интернет и доступа к данным в дороге. Усиленная конструкция корпуса и петель увеличивает их прочность на изгиб и защищает от сдавливания, если учащиеся носят ноутбук в плотно набитом рюкзаке. Устройство защищено и от ударов при транспортировке, и от случайных падений с высоты до 122 см, а текстурированная поверхность задней части корпуса предотвращает выскальзывание ноутбука из рук учащихся.