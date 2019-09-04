Acer Chromebook 315 и Acer Chromebook 314 на IFA 2019

Acer Chromebook 315 и Acer Chromebook 314 с большим экраном обеспечивают эффект погружения и до 12,5 часов автономной работы от батареи.

Самый большой из новых Chromebook имеет 15,6-дюймовый экран и выделенный блок цифровой клавиатуры. Новинки доступны с разрешением до Full HD (1920 x 1080), имеют широкие углы обзора и доступны как в версиях с сенсорным управлением, так и без него.Acer Chromebook 315 появится в Европе в октябре 2019 года по цене от 329 евро.Acer Chromebook 314 появится в Европе в октябре 2019 года по цене от 299 евро.