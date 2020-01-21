Acer Chromebook C871 стоит 350 долларов

В последнее время хромбуки, то есть ноутбуки, построенные на операционной системе Chrome OS, пользуются повышенным просом у пользователей, которые не играют в игры или не занимаются тяжелыми вычислениями. Ярким примером достойного решения является ноутбук Acer Chromebook C871, который выпустили только недавно. У него есть дисплей диагональю 12 дюймов, полноценная клавиатура, достаточно производительный процессор, чтобы вы могли работать с документами, картинками, слайдами и таблицами, плюс легкий корпус и достаточно приличная длительность автономной работы. За свои деньги это лучшее решение, которое позволяет получить доступ к интернету и работе с файлами за вполне разумную цену. Ноутбук на Windows стоит в два раза дешевле.