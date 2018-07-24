Acer Chromebook Tab 10 появился в продаже

Сетевые источники сообщают о том, что первый планшет под управлением Chrome OS – Chromebook Tab 10 – наконец-то появился в продаже. Американские продавцы просят за новинку 330-355 долларов, а в Великобритании планшет оценен в 286 фунтов. Напомним, что новинку оснастили 9,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2048:1536 пикселей, шестиядерным процессором Rockchip OP1 (RK3399), 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, 5 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, стереодинамиками, портом USB 3.1 Type-C и 3,5-мм аудиоразъемом. К планшету не прилагается клавиатура, однако в комплекте предусмотрен стилус Wacom EMR для рисования и создания рукописных заметок.