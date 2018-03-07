Acer Nitro 5 Spin стоит 70 тысяч рублей

В продажу в России поступил ноутбук Acer Nitro 5 Spin, который помимо того, что является трансформером, так он еще и ультрабук игровой. То есть, вы покупаете эту новинку, внутри установлена видеокарта GTX 1050 на 4 гигабайта памяти, можно играть в какие-то простенькие игры, монтировать видео и все в таком духе. Стоимость новинки составляет 70 тысяч рублей, это довольно дорого, как для такого вот решения, но вы получаете компактный продукт с сенсорным экраном и довольно приличной начинкой. Думаю, если вы давно хотели купить себе крутое решение для работы и нечастых игр с друзьями, то это лучшее решение на рынке. Осталось только протестировать новинку в играх и тогда можно будет с уверенностью говорить о том, что гаджет умеет. Все же, не каждое устройство может показать крутые показатели в играх, даже с хорошей видеокартой.