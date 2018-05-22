Acer Nitro 5 официально анонсировали

В продажу поступил ноутбук под названием Acer Nitro 5. Это довольно интересная модель, которую производитель подготовил для фанатов мобильного гейминга. Важным преимуществом является стоимость — пока что производитель ее еще не озвучивал, но нужно понимать, что это устройство с видеокартой GTX 1050 на 2 гигабайта памяти. То есть, модель вполне подходит для каких-то простеньких игр, либо для ААА-проектов на средних настройках графики, на более я бы расчитывать не стал. С другой стороны, нужно понимать, что это мобильная игровая станция и если вам нужна именно возможность взять ноутбук и отправиться играть на дачу, то это прекрасный выбор. Если нет, то лучше за ту же сумму собрать обычный компьютер и он будет заметно мощнее при аналогичным бюджете, правда и таскать его с собой нельзя. Тут сильно решают ваши потребности.