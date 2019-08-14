Acer Nitro EI1 - монитор для геймеров

Компания Acer представила в России ультраширокоформатный монитор Nitro EI1. Модель Nitro EI491CRP при диагонали 49 дюймов и соотношении сторон 32:9 имеет радиус изгиба 1800R. Новинка получила защиту от мерцания и функцию снижения нагрузки на глаза. Для геймеров важной особенностью является поддержка технологии AMD Radeon FreeSync 2.

Технология предотвращения мерцания экрана и режим BlueLight Shield помогают снизить нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий, а режим Picture-by-Picture делит экран пополам, позволяя одновременно выводить изображение от двух независимых источников на правую и левую половины монитора. С помощью утилиты Acer Display Widget пользователи могут разделить экран на несколько областей или окон с помощью горячих клавиш для параллельной работы в нескольких приложениях.

Технология синхронизации AMD Radeon FreeSync 2 обеспечивает плавное изображение в играх и обеспечивает вдвое улучшенное покрытие цветового пространства sRGB (90% DCI-P3). Монитор подходит для просмотра контента с поддержкой HDR. Nitro EI491CRP сертифицирован VESA DisplayHDR 400 и имеет расширенный динамический диапазон, что позволяет адаптироваться к резким изменениям яркости и сохранять детализацию при переходе от ярких сцен к тёмным.

Игровой монитор Nitro El491CRP с разрешением 3840x1080 пикселей и технологией квантовых точек благодаря изгибу с радиусом 1800R выводит всё изображение на одинаковом расстоянии от глаз пользователя. Высокая частота обновления 144 Гц обеспечивает плавный вывод изображения. Устройство поставляется с пультом дистанционного управления, с помощью которого можно менять режимы отображения, включать или отключать HDR и активировать фоновую подсветку.

Монитор Nitro EI1 появился в продаже в России по цене от 64 990 рублей.