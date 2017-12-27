Acer Predator 21 X продали очень хорошо

Помните, как совсем недавно компания Acer показала свой ноутбук игровой Predator 21 X и все говорили, что он никому не нужен, что он стоит слишком дорого и все в таком духе? Теперь же появилась информация о том, что компания из партии в 300 штук смогла распродать почти все гаджеты - остался лишь один ноутбук в наличии. То есть, на территории России нашлось три сотни гиков, которые отдали десять тысяч долларов за игровой ноутбук. С одной стороны - это круто, значит компания не промазала и все же создала реально интересный продукт, который необходим рынку и пользователям. С другой - страшно представить что будет дальше делать компания, если у нее уже получилось такой крутой продукт выпустить в продажу и успешно распродать все свои модели. Ждем новостей о еще более крутых новинках от этой компании.