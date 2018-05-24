Acer Predator Helios 300 Special Edition получил белое исполнение

Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Predator Helios 300 Special Edition (PH315-51), которая выделяется алюминиевым корпусом белого цвета, украшенным золотистыми вставками. Новинка оснащается 15,6 дюймовым дисплеем с разрешение Full HD и частотой обновления 144 Гц, процессором Intel Core i7 восьмого поколения, графическим ускорителем Nvidia GeForce GTX 1060 с возможность разгона, 16 ГБ оперативной памяти (максимум до 32 ГБ), HDD объемом 2 ТБ и SSD объемом до 512 ГБ с поддержкой NVMe, беспроводным адаптером Intel Wireless-AC 9560 802.11ac с пропускной способностью до 1730 Мбит/с, а также системой охлаждения с двумя вентиляторами Acer AeroBlade 3D.