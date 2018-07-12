Acer Predator Helios 500 появился на российском рынке

Компания Acer объявляет о начале продаж в России одного из самых производительных ноутбуков в своем портфолио. Модель Predator Helios 500 получила мобильный процессор Intel® Core i9 8-го поколения, видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1070, 4K-экран с цветовым охватом 100% Adobe RGB, а также скоростную систему хранения данных и оптимизированную для профессиональных геймеров клавиатуру. Новинка имеет впечатляющий запас производительности, достаточный как для качественного 4K-гейминга, так и для VR-развлечений. Predator Helios 500 будет доступен российским покупателям по рекомендованной цене 249 990 рублей за топовую конфигурацию.

Неограниченная мощь

В Predator Helios 500 нет места ограничениям — только возможности. Фантастически производительный мобильный процессор Intel Core i9-8950HK несет в себе шесть современных ядер, способных обрабатывать сразу 12 потоков. В дополнение к функции динамического повышения частоты Turbo Boost до 4,8 ГГц, процессор в Predator Helios 500 разблокирован для оверклокинга.Эксперименты с множителем безопасны, ведь систему охлаждает высокоэффективная комбинация из пяти тепловых трубок и двух запатентованных кулеров AeroBlade 3D со сверхтонкой металлической крыльчаткой. Благодаря ей AeroBlade 3D обеспечивают более эффективное охлаждение в сравнении с пластиковыми кулерами сопоставимых размеров.

Без слабых мест

Игровой ноутбук Predator Helios 500 способен передать всю красоту игровых вселенных именно так, как их задумали разработчики. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 с возможностью разгона способа продемонстрировать высокую частоту кадров даже на максимальных графических настройках, а 17-дюймовый IPS-экран с ультравысоким разрешением 3840 х 2160 и полным охватом пространства Adobe RGB передаст тончайшие цветовые нюансы без искажений. И как бы стремительно игровые события ни сменяли друг друга, на изображении не появятся разрывы кадров — технология NVIDIA G-SYNC синхронизирует частоту развертки на экране с частотой кадров в игре.Predator Helios 500 поставляется с 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с возможностью расширения до 64 ГБ. Дисковая подсистема состоит из традиционного HDD емкостью до 2 ТБ и до двух скоростных SSD с интерфейсом NVMe по 512 ГБ каждый. Ноутбук может комплектоваться накопителем Intel Optane для высокого быстродействия системы и мгновенной загрузки игр.

Для сетевых игр без лагов Predator Helios 500 снабжен двухканальным геймерским Wi-Fi-адаптером Killer DoubleShot Pro стандарта 802.11ac 2x2, позволяющим подключаться к сети в диапазоне 5 ГГц вместо загруженного 2,4 ГГц, который зачастую не гарантирует стабильной связи без критических для игры задержек. За проводное подключение отвечает гигабитная плата Killer Ethernet E2500.Ноутбук готов к подключению любой периферии и мобильных устройств с помощью двух разъемов USB-C (Thunderbolt 3). Для подключения внешний дисплеев ноутбук оснащен портами HDMI 2.0 и DisplayPort.

Цена и доступность

Клавиатура с RGB-подсветкой получила несколько программируемых клавиш, на которые можно назначить игровые макросы. Настройка макросов, подсветки, а также разгона и режимов работы вентилятора доступно через комплексное приложение PredatorSense, которое дает полный контроль над ноутбуком.Predator Helios 500 уже появился в продаже в России по рекомендованной розничной цене 249 990 рублей за топовую конфигурацию.