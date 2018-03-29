Acer Predator Helios 500 получит 6-ядерный процессор Intel Core i9-8950HK

Сетевые источники сообщают о том, что компания Acer одной из первых представит ноутбук на процессоре Core i9-8950HK. Предполагается, что это будет самый производительный шестиядерный мобильный процессор Intel. Он характеризуется частотами 2,9-4,3-4,8 ГГц, 12 МБ кэш-памяти третьего уровня и TDP на уровне 65 Вт. Утверждается, что тем ноутбуком станет Acer Predator Helios 500. Ему прочат традиционный дизайн, 17,3-дюймовый Full HD-дисплей с кадровой частотой 144 Гц, видеокарту GeForce GTX 1070, 16 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 256 ГБ. Версия на Core i9-8950HK будет стоить около 3500 долларов, а модель с шестиядерным Core i7-8750H – 2630 долларов.