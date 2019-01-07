Acer Predator Triton 900 выглядит убедительно

На игровой выставке CES 2019 некоторые компании показывают не только свои готовые к продаже продукты, но и проекты, которые способны удивить потенциальных покупателей своими возможностями. Например, на данном мероприятии показали новый ноутбук Acer Predator Triton 900, который обзавелся крутой начинкой и дисплеем на шарнирах, который можно поворачивать в нужную сторону и использовать практически как планшет. Это очень интересная реализация игрового ноутбука, который выглядит невероятно необычно. Правда, мы очень сомневаемся, что у такого решения реально будут покупатели — далеко не каждый готов отдать за ноутбук столько денег, сколько запросят за Acer Predator Triton 900. Все же это не массовый продукт, а устройство для презентации.