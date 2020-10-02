Acer Predator X34 S создан для киберспорта

Игровые мониторы это уникальный сегмент рынка, который привлекает пользователей достаточно интересными технологиями и высокой ценой. Например, у модели Acer Predator X34 S имеется достаточно привлекательный дизайн корпуса, приличная диагональ, частота обновления матрицы в 200 Гц, а также обновление 0,5 мс. То есть, это действительно крутое решение для киберспорта или просто для соревновательных игр, но и стоимость у монитора тоже достаточно приличная. Исходя из этого стоит отметить, что если вы просто играете в игры для собственного удовольствия, то брать вариант на 200 Гц нет смысла — это устройство исключительно для тех, кто очень хочет играть на соревновательном уровне и получать от этого удовольствие в полной мере.