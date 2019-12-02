Acer Predator X38 P с частотой обновления 175 Гц и G-синхронизацией

2019-12-02, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Acer Predator X38 P; [86]
Компания Acer готовится представить монитор Predator X38P. Монитор выполнен на базе 37,5-дюймовый изогнутой матрицы Nano IPS, который имеет те же характеристики, что и LG 38GL950G.

Частота обновления встроенной панели составляет 144 Гц, но экран будет поддерживать разгон до 175 Гц, и время отклика составляет 1 мс. При этом высокое разрешение и частота обновления поддерживаются для VRR через модуль Native G-sync (v2), как и модель LG.

Кривизна составляет 2300R, коэффициент контрастности 1000: 1, яркость 450 кд / м2, углы обзора 178/178, глубина цвета 1,07b и цветовая гамма DCI-P3 98%. Экран имеет сертификацию HDR400, но также может поддерживать расширенное цветовое пространство и немного более высокую пиковую яркость.

Монитор будет иметь DisplayPort, HDMI, аудиовыход и USB-соединения. Существует также заводская калибровка с включенным dE <1. Динамики 2x 7 Вт встроены в экран, и есть некоторые дополнительные функции освещения RGB.

Комментарии и отзывы Acer Predator X38 P
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