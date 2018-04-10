Acer Swift 1 решили обновить

Появилась информация о том, что ноутбук Acer Swift 1 планируют обновить и выпустить в свет в самое ближайшее время. Если верить слухам, новинка будет построена на основе процессора Intel Pentium Silver N5000 восьмого поколения, он работает на 4 вычислительных ядрах с неплохой вычислительной мощностью. Думаю, современному пользователю на ноутбуке такой производительности будет за глаза, особенно если он хочет получить рабочую машину для текста и почтовых клиентов. С другой стороны, на рынке ноутбуков сейчас очень сложно конкурировать — пользователи настойчиво выбирают MacBook или какие-то китайские аналоги. Ведь, нет смысла отдавать за какой-то ширпотреб 600 баксов, если за 900 можно купить яблочный ноутбук и получать от него массу положительных эмоций каждый день. Будем следить за новостями.