Acer Swift 7 показали без рамок

В последнее время производители ноутбуков, да и не только их, прямо усердно работают над тем, чтобы уменьшить рамки вокруг дисплея до минимума. Почему-то кто-то думает, что это на текущий момент важнее всего остального. Например, состоялся официальный анонс ноутбука Acer Swift 7, который может похвастаться действительно минимальными рамками вокруг дисплея. Они настолько незаметные, что сначала кажется, что дисплей занимает всю фронтальную панель ноутбука. Весит устройство очень мало, оно компактное и легкое, так что для путешествий или работы в дороге подойдет просто шикарно. Вопрос лишь в том, сколько ноутбук работает в режиме автономной работы и сколько стоит такая вот красота и изящество. Ответы на эти вопросы мы вскоре получим.