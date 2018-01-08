Acer Swift 7 порадовал габаритами

Новый ноутбук Acer Swift 7 порадует своим весом, толщиной корпуса и длительностью автономной работы. Новинка имеет толщину не более 9 миллиметров, это толщина смартфона двухлетней давности, то есть очень и очень тонкий продукт. Вес ноутбука пока что не называют, но есть ощущение, что это очень легкий гаджет. Стоимость составляет 1700 долларов и если вам нужен ноутбук с минимальными размерами и приличной производительностью на Windows, то берите эту новинку и она вас полностью удовлетворит в плане дизайна, возможностей и функций. Но, конечно, за 1700 баксов можно присмотреть какое-то более пухлое, но мощное решение с лучшим дисплеем и клавиатурой. Но, это уже дело ваших потребностей и задач, которые вы планируете решать - если только с текстом работать, то без проблем, берите и радуйтесь.