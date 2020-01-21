Acer TravelMate Spin B3 создан для студентов и школьников

Производители ноутбуков достаточно часто уделяют внимание сектору студентов, школьников и преподавателей, так как это неиссякаемый рынок новых пользователей. Новинка под названием Acer TravelMate Spin B3 тоже создана специально для учащихся, так как устройство оборудовано достаточно производительным железом для работы, но вот в игры поиграть на нем уже не выйдет. Продукт действительно крутой, у него есть сенсорный дисплей, который можно отогнуть в обратную сторону и рисовать на нем, делать заметки или просто удобно читать контент. Стоимость ноутбука пока что не называется, но судят по характеристикам это будет крайне доступное устройство, которое продают для тех, кто просто хочет гаджет для учебы и не более. Ждем в продаже.