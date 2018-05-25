Acer анонсировали Swift 5 который весит менее 1 кг

Acer анонсировала новый ноутбук Swift 5. С 15-дюймовым дисплеем и элегантным корпусом весит менее 1 кг (2,2 фунта), идеально подходит для людей, которые предпочитают не сидеть на месте. Swift 5 работает на операционной системе Windows 10, новейших процессорах Intel Core и отличается исключительной производительностью и временем автономной работы.

Acer Swift 5 имеет сенсорный Full HD IPS1, и оснащен ультра-узкими рамками размером всего 5,87 мм, что дает невероятное соотношение экрана к корпусу 87,6%, что максимизирует возможности просмотра.