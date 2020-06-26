Acer анонсировала новые игровые мониторы Predator серии XB3

Acer анонсировала три новые модели в своей новой линейке Predator XB3. Это XB273U GS и XB273U GX размером 27 дюймов, а также XB253Q GZ размером 24,5 дюйма. Все три модели будут поддерживать адаптивную синхронизацию для переменных частот обновления систем AMD FreeSync и NVIDIA G-sync.

Predator XB273U GX

Монитор с разрешением 2560 x 1440 и частотой обновления 240 Гц, что в настоящее время недоступно на игровом рынке IPS. Яркость 400 кд / м2, глубина цвета 16,7 млн и углы обзора 178/178 градусов. Данная модель может иметь стандартную гамму sRGB, но в данный момент не подтверждено. Для подключения есть 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB type-C, 4x USB 3.0 и аудиовыход. Ожидается, что он будет доступен в августе.

Predator XB273U GS

Монитор с разрешением 2560 x 1440, временем отклика 1 мс G2G и частотой обновления 165 Гц. Имеется яркость 400 кд / м2, глубина цвета 16,7 млн, углы обзора 178/178 градусов и широкая цветовая гамма с 95% охватом DCI-P3. Для подключения есть 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0 и аудиовыход.

Predator XB253Q GZ

Монитор 24,5 дюйма с IPS-панелью с разрешением 1920 x 1080, временем отклика 1 мс G2G и частотой обновления 240 Гц. Имеется яркость 400 кд / м2, глубина цвета 16,7 млн, углы обзора 178/178 градусов и стандартная цветовая гамма с охватом sRGB 99%. Для подключения есть 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0 и аудиовыход.