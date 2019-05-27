Acer показала ConceptD 7

Нужно понимать, что далеко не все пользователи покупают ноутбуки исключительно ради того, чтобы печатать сообщения в социальных сетях или играть в игры. Для некоторых пользователей ноутбук является идеальным инструментом для работы, ведь его можно взять с собой на работу или с работы, заняться важным делом прямо в кафе или ресторане. Теперь Acer представила ноутбук ConceptD 7, который является не просто крутым решением для работы, а настоящей рабочей станцией. Внутри этого красавца находится продвинутая видеокарта NVIDIA Quadro RTX 5000, которая является первым профессиональным решением на данном поколении графических процессоров. И если вы хотите получить от ноутбука максимум возможностей, то это лучший из вариантов.