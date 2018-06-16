Acer показали самый тонкий в мире ноутбук Acer Swift 7 Black Edition на Computex 2018

Новый Acer Swift 7 — это самый тонкий в мире ноутбук, при создании которого уделялось большое внимание каждой мелочи. Толщина корпуса Swift 7 составляет всего в 8,98 мм, он постоянно подключен к сети Интернет и работает под управлением Windows 10. Новинка предназначена для пользователей, которые ценят максимальную мобильность, оборудована мощным процессором Intel® Core™ i7, аккумулятором, которого хватит на целый день работы и поддерживает персональное 4G LTE3 подключение к сети, используя технологию eSIM. Монолитный алюминиевый корпус Swift 7 отлично смотрится, поэтому ноутбук наверняка понравится современным профессионалам, которые ищут стильное и производительное устройство.

Acer Switch 7 Black Edition

Новаторский Acer Switch 7 Black Edition — первый в мире ноутбук «2-в-1» с пассивной системой охлаждения и дискретной видеокартой. Такая конструкция стала возможной благодаря инновационной технологии пассивного охлаждения Acer Dual LiquidLoop™. Ноутбук создан для поклонников мобильного образа жизни и главной его чертой является универсальность. Без клавиатуры Switch 7 Black Edition весит менее 1,18 кг. При этом его тонкий и лёгкий корпус выполнен из прочного алюминия с матовой отделкой, приятен на ощупь и создаёт ощущение надёжности.