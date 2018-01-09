Acer предлагает самый тонкий ноутбук Swift 7

Acer выпускает самый тонкий в мире ноутбук, новый Swift 7 (SF714-51T). При использовании всего 8,98 мм, новый Swift 7 - это мобильный компьютер под управлением Windows 10, предназначенный для мобильности, с ультрапортативным дизайном, оснащенным мощным процессором Intel Core i7.Acer Swift 7 будет доступен в Северной Америке в марте с ценами от 1,699 долларов США.Acer Spin 3 будет доступен в Северной Америке в феврале с ценами от 599 долларов США.