Acer представила 55 дюймовый монитор

Acer представила свой первый широкоформатный OLED монитор, который называется Predator CG552K. Монитор имеет диагональ 55 дюймов с разрешением 3840 х 2160 пикселей. 120 герцовый монитор обеспечивает охват 98,5% от DCI-P3 цветовой гаммы. Модель откалибрована с завода.

Монитор поддерживает VESA Adaptive-Sync и AMD FreeSync. Он имеет встроенные датчики с автоматической регулировкой яркости в соответствии с уровнем освещенности помещения.

Acer Predator CG552K сертифицирован функцией HDR 400. Возможности подключения стандартные: два DisplayPort 1.4, три разъема HDMI 2.0, и один USB вход Type-C. Стоимость Acer Predator CG552K не известна, планируемая дата запуска третий квартал 2020 года.