Acer представила игровые мониторы серии Nitro XZ2

Серия Nitro XZ2 включает в себя три монитора, 31,5-дюймовый Nitro XZ322QU, 27-дюймовый Nitro XZ272 и 23,6 дюймовый Nitro XZ242Q. Мониторы используют технологию Visual Response Boost (VRB), которая обеспечивает время отклика 1 мс. Мониторы изогнутые и имеют кривизну 1500R.

Мониторы серии Nitro XZ2 поддерживают AMD Radeon FreeSync, а также сертифицированы VESA DisplayHDR 400. Максимальный коэффициент контрастности составляет 100000000: 1. Яркость до 400 кд/м2. Nitro XZ322QU и Nitro XZ272 гарантируют частоту обновления экрана 165 Гц, а Nitro XZ242Q предлагает 144 Гц. На задней панели расположены по два разъема HDMI и DisplayPort. Эргономичная подставка с поворотом на 360 градусов, наклоном и регулировкой высоты повышают комфорт пользователю.

Мониторы уже доступны для заказа. Acer Nitro XZ242Q будет стоить 199 долларов, Nitro XZ272 - 259 долларов, а Nitro XZ322QU обойдется в 449 долларов.