Acer представила игровые мониторы серии Nitro XZ2

Мониторы серии Nitro XZ2 поддерживают AMD Radeon FreeSync, а также сертифицированы VESA DisplayHDR 400. Максимальный коэффициент контрастности составляет 100000000: 1. Яркость до 400 кд/м2. Nitro XZ322QU и Nitro XZ272 гарантируют частоту обновления экрана 165 Гц, а Nitro XZ242Q предлагает 144 Гц. На задней панели расположены по два разъема HDMI и DisplayPort. Эргономичная подставка с поворотом на 360 градусов, наклоном и регулировкой высоты повышают комфорт пользователю.
Мониторы уже доступны для заказа. Acer Nitro XZ242Q будет стоить 199 долларов, Nitro XZ272 - 259 долларов, а Nitro XZ322QU обойдется в 449 долларов.