Acer представила игровые мониторы серии Nitro с частотой в 600 Гц

Сегодня компания Acer официально представила свои новые игровые мониторы, рассчитанные на геймеров, которые явно хотят получить от виртуальных баталий максимум. Дело в том, что данные модели поставляются с частотой обновления до 600 Гц, что является чем-то действительно безумным даже по современным меркам. Речь идёт о моделях Nitro XV240 F6, Nitro XV270U F5 и Nitro XV270 F5, которые создавались специально для игровых задач и тех, кто планирует соревноваться в мультиплеерных проектах киберспортивного уровня. Ведь в одиночных проектах частота обновления в 600 Гц явно будет не настолько эффективной, как в какой-то CS2.

Кроме того, что тоже довольно интересно, новые игровые мониторы компании Acer могут похвастаться широким цветовым охватом, отличными углами обзора, высокой частотой обновления и технологиями адаптивной синхронизации кадров, что, безусловно, важно для потенциального потребителя. Благодаря уменьшенному времени отклика эти мониторы быстрее обычных панелей TN, VA и IPS, что снижает размытие, обеспечивая геймерам преимуществом во время соревновательных сражений за счёт частоты, которой нет почти ни у кого на рынке. Правда, завтра пойти в магазин и купить эти игровые мониторы Acer не выйдет — модели Nitro XV240 F6, XV270 F5 и XV270U F5 поступят в продажу в первом квартале 2025 года, так что придётся немного подождать. Но это тот самый случай, когда на самом деле ожидание стоит того, потому что мониторы просто шикарные, особенно в шутерах.