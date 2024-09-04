Acer представила игровые мониторы серии Nitro с частотой в 600 Гц

Кроме того, что тоже довольно интересно, новые игровые мониторы компании Acer могут похвастаться широким цветовым охватом, отличными углами обзора, высокой частотой обновления и технологиями адаптивной синхронизации кадров, что, безусловно, важно для потенциального потребителя. Благодаря уменьшенному времени отклика эти мониторы быстрее обычных панелей TN, VA и IPS, что снижает размытие, обеспечивая геймерам преимуществом во время соревновательных сражений за счёт частоты, которой нет почти ни у кого на рынке. Правда, завтра пойти в магазин и купить эти игровые мониторы Acer не выйдет — модели Nitro XV240 F6, XV270 F5 и XV270U F5 поступят в продажу в первом квартале 2025 года, так что придётся немного подождать. Но это тот самый случай, когда на самом деле ожидание стоит того, потому что мониторы просто шикарные, особенно в шутерах.