Acer представила игровой монитор Nitro XZ272UV

Компания Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XZ272UVbmiiphx.

Acer Nitro XZ272UV - 27-дюймовый монитор с разрешением Wide Quad High Definition (2560 х 1440 пикселей). Частота обновления экрана составляет 165 Гц, а время отклика 1 мс (GtG). Монитор обеспечивает максимально плавный игровой процесс благодаря поддержке технологии AMD FreeSync.

XZ272UV оснащен VA-панелью с широкими углами обзора, контрастностью 3000: 1, поддержкой VESA Certified DisplayHDR 400, с радиусом кривизны 1500R. Регулировка наклона монитора в пределах от -5° до 25°, а также регулировка высоты до 120 мм и поворот по горизонтали на 180° позволяют навсегда забыть о перенапряжении мышц шеи и спины. Для размещения монитора на стену предусмотрена поддержка крепления VESA 75 на 75 мм.

В Acer Nitro XZ272UV есть пара встроенных динамиков (2 Ватта каждый). Задняя панель оснащена двумя портами HDMI и одним разъемом DisplayPort. Для устранения эффекта мерцания Nitro XZ272UV оснащен функцией Acer Flicker-less, а ​​Acer BlueLightShield позволяет монитору автоматически производить фильтрацию синего цвета.

Acer Nitro XZ272UVbmiiphx уже можно найти в продаже на рынке России. Рекомендованная розничная цена составляет 34 990 рублей.