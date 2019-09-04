Acer представила на IFA 2019 портативный LED-проектор C250i

Новый портативный светодиодный проектор Acer C250i с разрешением Full HD может работать от батареи до 5 часов и поддерживает беспроводное подключение. Помимо этого, Acer анонсировала выпуск лазерных проекторов серии PL1 с защитой категории IP6X, способных без проблем функционировать в режиме 24/7.
Особенности
- Acer C250i — портативный светодиодный проектор с разрешением Full HD, предназначенный для проецирования контента со смартфона в любое время и в любом месте.
- Уникальная и элегантная цилиндрическая форма позволяет проецировать изображение в разных плоскостях — на стены, потолок или любую иную поверхность — без использования каких-либо подставок или штативов.
- C250i — первый в миреi проектор с автоматическим переключением в портретный режим: он может без каких-либо специальных настроек передавать содержимое экрана смартфона без черных полос по бокам.
- Этот портативный светодиодный проектор не требует времени на прогрев и оснащён светодиодным модулем со сроком службы до 30 000 часов. Для выставочных площадок или конференц-залов среднего размера компания Acer также анонсировала лазерные проекторы серии PL1 с яркостью 4000 люмен.
«Acer продолжает демонстрировать инновации на рынке проекторов со своей моделью C250i, — сообщил Виктор Чиен (Victor Chien), президент департамента цифровых дисплеев Acer. — Он не только выполнен в необычном форм-факторе, позволяющем проецировать изображения под разными углами без использования подставки или штатива, но и имеет уникальный режим автоматического переключения в портретный режим для вывода изображения со смартфона».