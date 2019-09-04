Acer представила на IFA 2019 портативный LED-проектор C250i

Новый портативный светодиодный проектор Acer C250i с разрешением Full HD может работать от батареи до 5 часов и поддерживает беспроводное подключение. Помимо этого, Acer анонсировала выпуск лазерных проекторов серии PL1 с защитой категории IP6X, способных без проблем функционировать в режиме 24/7.

Особенности

Acer C250i — портативный светодиодный проектор с разрешением Full HD, предназначенный для проецирования контента со смартфона в любое время и в любом месте.

Уникальная и элегантная цилиндрическая форма позволяет проецировать изображение в разных плоскостях — на стены, потолок или любую иную поверхность — без использования каких-либо подставок или штативов.

C250i — первый в миреi проектор с автоматическим переключением в портретный режим: он может без каких-либо специальных настроек передавать содержимое экрана смартфона без черных полос по бокам.

Этот портативный светодиодный проектор не требует времени на прогрев и оснащён светодиодным модулем со сроком службы до 30 000 часов. Для выставочных площадок или конференц-залов среднего размера компания Acer также анонсировала лазерные проекторы серии PL1 с яркостью 4000 люмен.

«Acer продолжает демонстрировать инновации на рынке проекторов со своей моделью C250i, — сообщил Виктор Чиен (Victor Chien), президент департамента цифровых дисплеев Acer. — Он не только выполнен в необычном форм-факторе, позволяющем проецировать изображения под разными углами без использования подставки или штатива, но и имеет уникальный режим автоматического переключения в портретный режим для вывода изображения со смартфона».

Acer C250i: множество возможностей подключения

Acer C250i: разрешение Full HD высокого качества и беспроводной режим работы

Цены и доступность

В дополнение к беспроводному подключению источников изображения Acer C250i также поддерживает передачу изображений звука и видео через стандартный порт HDMI с ноутбука или настольного компьютера. Порты USB Type-C и Type-A также поддерживают получение видео как со смартфонов, так и с ПК без установки дополнительного программного обеспечения или драйверов. Порт USB Type-A обеспечивает прямое воспроизведение мультимедиа с USB-накопителя для вывода невероятно качественного изображения без использования ПК.Несмотря на свои компактные размеры, C250i поддерживает вывод качественного изображения высокой чёткости 1080p и может автономно работать до 5 часов от одной зарядки. Пользователи операционных систем Android и iOS могут подключаться к Acer C250i в беспроводном режиме без особых проблем, а также использовать его дома или в дороге, забыв о проводах. Светодиодный модуль C250i имеет срок службы до 30 000 часов, проектор поддерживает передачу 100% цветового пространства NTSC, имеет яркость 300 люмен (ANSI) и контрастность 5000:1. Acer C250i также может служить как портативный аккумулятор для зарядки телефонов «на ходу». Встроенные в проектор Bluetooth-динамики мощностью 5 Вт обеспечивают лучший в своём классе звук при просмотре фильмов или телепередач.Портативный проектор Acer C250i появится в Европе в январе 2020 года по цене 539 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно.