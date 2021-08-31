Acer представила на российском рынке новую линейку мониторов SB1

Компания Acer представила на российском рынке новую линейку ультратонких безрамочных мониторов Acer SB1. В нее вошли уже доступные к приобретению модели SB271bi и SB271bmix, а к концу года будут представлены SB241Ybi и SB241Ybmix.

Дизайн и возможности

Строгий и сдержанный внешний вид новинок позволят им легко вписаться как в офисный, так и в домашний интерьер. А ультратонкий корпус и безрамочная конструкция экрана делает дизайн более изысканным и позволяет без труда создавать системы из нескольких мониторов. Комплектная подставка имеет небольшие габариты, что позволяет сэкономить место на рабочем столе. Для более удобной установки и настройки положения монитора предусмотрена регулировка угла наклона панели в диапазоне от -5°~15°. Для подключения к источнику питания предусмотрен 1 разъем VGA и 1 HDMI(1.4). Имеется и выход на наушники. А модель SB271bmix оснащена встроенной акустикой, что еще больше экономит место на столе.

Цветопередача и производительность

Acer SB271bi и SB271bmix оснащены 27-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920 х 1080 (FullHD). Выбранное разрешение хорошо подходит к данной диагонали и позволяет насладиться четкой картинкой без чрезмерной нагрузки на видеокарту. Цветовой охват панели соответствует цветовому пространству NTSC на 72%. Частота обновления составляет 75 Гц. Это гарантирует четкое и плавное изображение и отсутствие шлейфов у двигающихся объектов на экране. Время отклика составляет всего 1 мс, что обеспечивает мгновенную реакцию мониторов на каждое действие пользователя. А поддержка технологии FreeSync обеспечивает четкое изображение без разрывов кадра и артефактов в динамичных сценах. Данных показателей вполне достаточно для комфортной работы, мультимедиа и даже игр.

Забота о здоровье и зрении

Для того чтобы минимизировать отрицательное воздействие на здоровье при длительных игровых или рабочих сессиях, производитель оснастил мониторы всеми необходимыми технологиями защиты зрения. Так, Acer ComfyView борется с появлением бликов на экране и делает просмотр комфортным при любой яркости и положении экрана. Для уменьшения мерцания подсветки, которое является основной причиной усталости глаз, предусмотрена технология Flicker-less, а ​​технология BlueLightShield борется с вредным свечением синего спектра света. Дополняет их технология Low Dimming, которая уменьшает яркость подсветки при недостаточном внешнем освещении. А для быстрой и простой настройки монитора имеется утилита Acer Display Widget. Она открывает полный список доступных для изменения параметров и является отличной альтернативой привычным кнопкам на корпусе монитора.

Цена и доступность

Acer SB271bmix и SB271bi уже доступны в продаже в сети магазинов Ситилинк, а Acer SB241Ybi и SB241Ybmix ожидаются в продаже к концу года. Рекомендованная розничная цена новинок от 15 490 рублей.
Комментарии и отзывы Acer SB271bi, SB271bmix, SB241Ybi и SB241Ybmix
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