Acer представила ноутбук Swift 5 (SF515-51T) и обновленную серию Swift 3

На глобальной пресс-конференции next@acer, которая прошла сегодня в Берлине в рамках выставки IFA, компания Acer представила самый легкий 15-дюймовый ноутбук в мире — Swift 5 (SF515-51T) и обновленную серию Swift 3, включающую сверхтонкие ноутбуки с 13,3- и 14-дюймовыми дисплеями.

Компания также обновила классическую серию устройств Aspire и представила новый моноблок Aspire Z24, а также линейки ноутбуков Aspire 7, Aspire 5 и Aspire 3.

Acer Swift 5 задает принципиально новый уровень портативности для ноутбуков: 15,6-дюймовый экран и процессор Intel Core 8-го поколения при массе всего 990 грамм

Серия Swift 3 включает ноутбуки с 13,3- и 14-дюймовыми дисплеями, новейшими процессорами Intel Core 8-го поколения и вариантами с интегрированным модемом 4G LTE2 для максимальной автономности рабочего места

Моноблок Aspire Z24 — это стильное решение для гостиной, предназначенное для веб-серфинга, социальных сетей, просмотра фильмов и несложных игр. Он оснащен новейшим процессором Intel® Core™ i7+ восьмого поколения и графикой NVIDIA® GeForce® MX150, поддерживает до 32 ГБ памяти Intel Optane

Ноутбук Aspire 7 весит менее 1,5 кг и работает на мощном процессоре Intel Core i7-8705G или i5-8305G восьмого поколения с графикой Radeon™ RX Vega M GL

Ноутбук среднего уровня Aspire 5 идеально подходит для пользователей, которым необходим мощный и функциональный компьютер для мультимедиаv

Ноутбук начального уровня Aspire 3 выпускается в ярких цветах и предназначен для просмотра мультимедиа и других развлечений

Основные моменты: