Acer представила новый игровой монитор с разрешением QHD XV272XU

Игровой монитор Acer XV272XU имеет 27 дюймовый экран AUO Optronics AHVA и имеет разрешение 2560 на 1440 пикселей. Частота обновления составляет 240 Гц, а время отклика 1 мс. 8 битная панель с широкими углами обзора покрывает 99% цветовой гаммы Adobe RGB.

Контрастность составляет 1000: 1, яркость 400 кд/м2. Монитор поддерживает технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync, а также ComfyView, защиты от мерцания и VESA HDR400. Подставка позволяет регулировать экран по высоте, углу наклона и установить в портретный режим.

Доступные подключения включают четыре порта USB 3.0 Type-A, один порт USB Type-C, два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и 3,5 мм аудиоразъем. Acer XV272XU поддерживает установку крепления VESA 100 на 100 мм и оснащен двумя динамиками. Монитор выйдет в Европейском регионе осенью, цена составит 770 долларов.
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