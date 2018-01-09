Acer представила новый игровой ноутбук Nitro 5 с AMD Ryzen

Acer также анонсировала свой новый игровой ноутбук Acer Nitro 5, предназначенный для геймеров, добивающихся отличной производительности в привлекательном лазерно-текстурированном дизайне. Приведенный в действие Windows 10, новый 15-дюймовый ноутбук ориентирован на основных пользователей, которые наслаждаются игрой с друзьями и создают собственную сеть единомышленников.Ценообразование и доступностьAcer Nitro 5 будет доступен в Северной Америке в апреле с ценами от 799 долларов США; и в апреле в регионе EMEA с ценами от 1 099 евро.