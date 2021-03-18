Acer представила проектор Acer PD1330W

Acer представила на российском рынке проектор Acer PD1330W.

Acer PD1330W - проектор для дома с отличным качеством изображения и высоким уровнем надёжности. Мощная лампа обеспечивает отличную максимальную яркость в 3000 ANSI-люмен. Нативное разрешение WXGA (1280 x 800 пикселей) и уровень контраста в 2 000 000:1 гарантируют высокую чёткость и детализацию картинки, а 125-процентный охват цветового пространства Rec. 709 помогает передать цвета именно так, как хотели сами создатели фильма.

PD1330W выполнен в классическом прямоугольном форм-факторе. Компактный корпус проектора позволяет с легкостью перемещать его. В передней части корпуса есть отверстие для лампы и встроенные динамик. Модель имеет защиту по стандарту IP6X.

Задняя часть корпуса предлагает разъемы для аудио (вход/выход), есть два порта HDMI и порт VGA для подключения источников изображения. Acer PD1330W поддерживает установку на потолке и возможность беспроводного подключения к источникам изображения.

Технологии Acer ColorPurity+, ColorBoost3D и ColorSafe II обеспечивают качество проекции и предотвращают выгорание картинки. Лампа проектора способна проработать до 30 000 часов без необходимости замены. Новый проектор Acer PD1330W появился в России по рекомендованной розничной цене от 84 990 рублей.