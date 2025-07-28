Acer представила телевизоры Acerpure Advance G Series TV

Компания Acerpure, которая принадлежит Acer Group, объявила о выпуске серии QLED-телевизоров Advance G Series TV диагональю 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц, поддержкой технологий MEMC, Dolby Vision и HDR10, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, угла обзора в 178°, акустической системой с поддержкой Dolby Atmos и 50-Вт сабвуферами, металлической конструкцией, предустановленной операционной системой Google TV, тремя интерфейсами HDMI (HDMI 2.0 с низкой задержки), разъемами USB 3.0 и USB 2.0, портом RJ45 (LAN), AV-входом, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Телевизоры оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент 635 и 920 долларов соответственно.