Acer представила тонкий геймерский ноутбук Predator Triton 14 AI

Компания Acer представила игровой ноутбук Predator Triton 14 AI, в котором в компактный корпус удалось встроить мощную видеокарту GeForce RTX 5070. Такое сочетание делает устройство универсальным — его можно без труда брать с собой куда угодно, не жертвуя производительностью. Обычно игровые ноутбуки с дискретной графикой получаются громоздкими, ведь разместить мощный процессор и видеокарту в небольшом корпусе без перегрева крайне сложно. Многие производители уже пытались создать тонкие модели, но часто сталкивались с проблемами охлаждения. В случае с Predator Triton 14 AI компания Acer заявляет, что ноутбук способен обеспечивать высокий уровень производительности, при этом сохраняя стабильные температуры даже под нагрузкой.

Корпус устройства имеет толщину менее 17,31 миллиметра, что делает его одним из самых тонких игровых ноутбуков на рынке. При этом в нём установлен 14,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880х1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и временем отклика 1 мс. Также экран может похвастаться 100% цветового охвата DCI-P3, а в качестве центрального процессора используется Intel Core Ultra 9 288V из семейства Lunar Lake, оснащённый встроенной графикой Arc 140V. Оперативная память объёмом 32 ГБ LPDDR5X распаяна на плате, что позволило сэкономить внутреннее пространство. Для хранения данных предусмотрен SSD на 1 ТБ, а также есть версия с 2 ТБ. Стоит такой ноутбук примерно 2600 долларов, что довольно неплохо.