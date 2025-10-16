GIGABYTE GAMING A18 получил процессор AMD Ryzen 7 260

Компания GIGABYTE объявила о выпуске игрового ноутбука GAMING A18, который основан на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 260 с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинку также оснастили графическими адаптерами NVIDIA RTX 5050 с 8 ГБ GDDR7 и RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7, до 64 ГБ ОЗУ DDR5 5600 МГц, двумя слотами PCIe Gen4 M.2 для накопителей вместимостью до 4 ТБ, 18-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 3 мс и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, корпусом массой 2,8 кг и толщиной 24,9 мм, клавиатурой с RGB-подсветкой и ходом клавиш 1,7 мм, интерфейсами HDMI 2.1, USB4 Type-C (DisplayPort и Power Delivery 3.0) и USB3.2, 3,5-мм гнездом, портом RJ-45, АКБ ёмкостью 76 Втч, адаптером питания мощностью 150 Вт, двумя 2-Вт динамиками с поддержкой Dolby Atmos, ИК-камерой Full HD и микрофонами. Цены на конфигурации и дата начала продаж будут объявлены позже.

