Framework вновь повышает цены на свои ноутбуки

Около 2 недель назад компания Framework официально объявила о повышении цен на память DDR5 для версии Laptop DIY сразу на 50%. Теперь компания выпустила новое обновление для клиентов, в котором сообщила о необходимости ещё одного увеличения цен на DRAM. В своём блоге Framework поясняет, что причиной стала продолжающаяся рост стоимости закупок у поставщиков и дистрибьюторов, из-за чего компания вынуждена корректировать цены повторно. В Framework подчёркивают, что новые расценки максимально близки к их фактическим закупочным затратам на модули памяти, и при этом значительную часть роста стоимости компания берёт на себя.

Точная величина нового повышения цен не раскрывается, однако известно, что средняя стоимость складских запасов составляет около 10 долларов за 1 ГБ для комплектов объёмом 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ, а для модулей на 48 ГБ этот показатель ещё выше. На страницах конфигуратора Laptop DIY уже видно, что цена выросла на 20 долларов по сравнению с предыдущим обновлением. Теперь за один модуль DDR5 объёмом 8 ГБ пользователям приходится платить 80 долларов вместо 60 долларов, что означает рост цены почти на 33% менее чем за 2 недели. При этом Framework предупреждает, что в начале 2026 года цены, вероятно, продолжат расти, о чём компанию заранее уведомили поставщики памяти. Это означает, что стоимость модуля DDR5 на 8 ГБ в ближайшее время вполне может превысить отметку в 100 долларов. Видимо, цены на ноутбуки будет не шибко приятными в следующем году.
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
