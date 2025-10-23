Ноутбук Infinix XBOOK 15 оценили в 35 тысяч рублей

Компания Infinix выпустила в российскую продажу ноутбук XBOOK 15, которая базируется на 6-ядерном 12-поточном процессоре с тактовой частотой до 4,3 ГГц. Новинку также оснастили 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, соотношением сторон 16:9, максимальной яркостью 260 нит и матовой поверхностью, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, предустановленной операционной системой Windows 11 Home, двумя интерфейсами USB Type-C и двумя USB 3.0, слотом для карты памяти SD, полноразмерным портом HDMI 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 50 Втч, комплектным 45-Вт зарядным устройством и алюминиевым корпусом массой 1,65 кг. Цена ноутбука составляет 35 тысяч рублей.