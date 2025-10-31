Ноутбук HONOR MagicBook Art 14 2025 оценили в 180 тысяч рублей

Компания HONOR выпустила в российскую продажу тонкий и мощный ноутбук MagicBook Art 14 2025, который стоит 180 тысяч рублей. Однако до 27 ноября новинку можно будет приобрести со скидкой в 25 тысяч рублей.

Напомним, что ноутбук оснащается 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 255H, корпусом из магниевого сплава массой 1,03 кг и толщиной 11,5 мм, графическим адаптером Intel Arc 140T, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x (8400 МТ/с), твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ, 14,6-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 3120:2080 точек, соотношением сторон 3:2, пиковой яркостью HDR 1600 нит, полным покрытием цветовой палитры DCI-P3, частотой ШИМ-затемнения 4320 Гц и антибликовым покрытием с ультранизким отражением, съемной магнитной камерой с разрешением 1080p, батареей ёмкостью 60 Втч, клавиатурой с подсветкой, шестью динамиками с поддержкой пространственного звука HONOR Sound и DTS, тремя микрофонами с шумоподавлением, интерфейсами USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), Thunderbolt 4 и USB-A 3.2 Gen1, портом HDMI 2.1-TMDS и 3,5 мм аудиогнездом.
