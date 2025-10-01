Новый MacBook Pro засветился в официальных документах

Федеральная комиссия по связи США опубликовала документы, указывающие на скорое появление новых продуктов компании Apple, среди которых, судя по всему, следующие поколения MacBook Pro и iPad Pro на процессоре M5. В материалах регулятора фигурирует устройство с модельным номером A3434, которое не соответствует ни одному из текущих MacBook Pro. Это практически напрямую намекает на подготовку новых ноутбуков Apple. В тех же документах встречаются и другие коды моделей, относящиеся к iPad Pro с M5, что дополнительно подтверждает активное развитие продуктовой линейки. Недавно в сеть просочилась полноценная распаковка iPad Pro на M5 ещё до официального анонса — судя по тестам, он демонстрирует заметный прирост производительности по сравнению с версией на M4.

Внешне дизайн планшета сохранится, но ожидается обновление «железа» с добавлением ускорителей нейросетей, что позволит улучшить работу ИИ прямо на устройстве — по аналогии с процессором A19 Pro в iPhone 17 Pro. Схожие улучшения прогнозируются и для новых MacBook Pro. Хотя в документах FCC нет технических характеристик, их публикация даёт ориентир по срокам — устройства появляются в базе только после завершения разработки и перед стартом массового производства. Это значит, что официальная премьера может состояться уже до конца этого года либо в начале 2026-го. Такой сценарий совпадает с ранними слухами, в которых сообщалось, что модели MacBook Pro с OLED-дисплеями выйдут в следующем году.