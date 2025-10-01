Новый MacBook Pro засветился в официальных документах

Федеральная комиссия по связи США опубликовала документы, указывающие на скорое появление новых продуктов компании Apple, среди которых, судя по всему, следующие поколения MacBook Pro и iPad Pro на процессоре M5. В материалах регулятора фигурирует устройство с модельным номером A3434, которое не соответствует ни одному из текущих MacBook Pro. Это практически напрямую намекает на подготовку новых ноутбуков Apple. В тех же документах встречаются и другие коды моделей, относящиеся к iPad Pro с M5, что дополнительно подтверждает активное развитие продуктовой линейки. Недавно в сеть просочилась полноценная распаковка iPad Pro на M5 ещё до официального анонса — судя по тестам, он демонстрирует заметный прирост производительности по сравнению с версией на M4.

Внешне дизайн планшета сохранится, но ожидается обновление «железа» с добавлением ускорителей нейросетей, что позволит улучшить работу ИИ прямо на устройстве — по аналогии с процессором A19 Pro в iPhone 17 Pro. Схожие улучшения прогнозируются и для новых MacBook Pro. Хотя в документах FCC нет технических характеристик, их публикация даёт ориентир по срокам — устройства появляются в базе только после завершения разработки и перед стартом массового производства. Это значит, что официальная премьера может состояться уже до конца этого года либо в начале 2026-го. Такой сценарий совпадает с ранними слухами, в которых сообщалось, что модели MacBook Pro с OLED-дисплеями выйдут в следующем году.
Представлен бизнес-ноутбук Acer TravelMate X4 14 AI …
Компания Acer пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью TravelMate X4 14 AI (TMX414-51), которая баз…
Представлен лёгкий бизнес-ноутбук NEC VersaPro UltraLite Typ…
Компания NEC пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью VersaPro UltraLite Type VY, главной особеннос…
Apple готовит MacBook Pro с сенсорным экраном…
Похоже, Apple наконец готовится оснастить свои Mac сенсорными экранами, и первыми эту функцию получат Mac…
Представлен ноутбук Acer Predator Tomahawk 9 Neo S с GeForce…
Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Predator Tomahawk 9 Neo S, которая основана…
Представлен производительный ноутбук Lenovo ThinkPad P16v 20…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков производительной моделью ThinkPad P16v 2025, которая осно…
Ноутбук LG Gram Pro с RTX 5050 оценен в 2550 долларов …
Компания LG объявила о выпуске двух новых ноутбуков серии Gram Pro – 16Z90TR и 17Z90TR. Младшая модель ос…
Windows 11 получит новую ИИ-функцию в панели задач…
Microsoft рассматривает возможность обновить панель задач Windows 11, сделав её более интерактивной. В по…
Представлен ноутбук Blackview GamiBook 8 на Ryzen 7 7735HS…
Компания Blackview пополнила ассортимент ноутбуков моделью GamiBook 8, которая основана на 8-ядерном 16-п…
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor