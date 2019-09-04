Acer представляет линейку устройств Chromebook на IFA2019 Berlin

2019-09-04, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Chromebook; [84]
Берлин, Германия 4 сентября 2019 г. — Компания Acer представила четыре новые модели Chromebook, сочетающих производительность, портативность и длительное время автономной работы, необходимые для использования устройств в кругу семьи, среди студентов и владельцев малого бизнеса.

«Сегодня мы представляем четыре новые модели Acer Chromebook трёх размеров, чтобы у покупателей была возможность выбрать именно тот Chromebook, который им нужен, — с тем размером экрана, функциями и технологиями, которые соответствуют их образу жизни, — сообщил Джеймс Лин (James Lin), генеральный менеджер направления ноутбуков в подразделении ИТ-продуктов корпорации Acer. — Современные Chromebook дают намного больше, чем просто возможность быстрого, простого и надёжныого выхода в Интернет.

Две модели Chromebook с большими экранами и антибликовым покрытием помогут добиться максимальной производительности

Две новые модели Chromebook от Acer с большим экраном улучшают эффективность работы в самых разных ситуациях. Acer Chromebook 315 (CB315-3H/3HT) и Acer Chromebook 314 (CB314-1H/1HT) можно использовать в условиях сильного внешнего освещения благодаря их экранам с антибликовым покрытием, которые чётко и ярко отображают текст, фото и видео.

15,6-дюймовый экран Acer Chromebook 315 и 14-дюймовый экран Acer Chromebook 314 (в обоих случаях используется IPS-матрица2) доступны с разрешением до Full HD (1920 x 1080), имеют широкие углы обзора и доступны как в версиях с сенсорным управлением, так и без него. У этих линеек — новый дизайн с тонкими рамками экрана, благодаря чему изображение выглядит ещё более ярким и привлекательным.

Две компактные 11,6-дюймовые модели Acer Chromebook сочетают производительность и портативность

Покупателям, ищущим более компактное устройство, которое удобно использовать в поездках, в школе или легко перемещать с места на место дома, подойдёт один из двух новых 11,6-дюймовых варианта Chromebook — оба по длине и ширине меньше листа бумаги формата A4 (210 x 297 мм).

Модель Acer Chromebook Spin 311 (CP311-2H) оснащена сенсорным экраном формата HD, разворачиваемым на 360 градусов. Устройство может работать в четырёх различных режимах: как ноутбук, планшет, интерактивный дисплей для презентаций или панель для рисования — все члены семьи смогут использовать это небольшое устройство весом 1,2 кг как им необходимо и в любой ситуации.

Экран покрыт антимикробным защитным стеклом Antimicrobal Corning Gorilla Glassiii, которое с одной стороны безвредно для здоровья, к тому же прочное стекло гарантирует устойчивость к царапинам. Acer Chromebook Spin 311 можно приобрести с дополнительным стилусом Wacom EMR, позволяющим всем членам семьи рисовать и делать заметки прямо на экране.

Acer Chromebook 311 имеет тот же компактный размер, что и его аналог-трансформер, но выполнен в традиционном форм-факторе ноутбука. Его вес составляет всего 1,06 кг, что позволяет с лёгкостью носить его в сумке или рюкзаке. Его IPS-экран формата HD может быть сенсорным (CB311-9HT) или обычным (CB311-9H).

Возможности

Все новые модели Chromebook оснащены фронтальной HD-камерой для видеочатов и работы в Google Hangouts. Трансформер Acer Chromebook Spin 311 также может опционально оснащаться наружной камерой, способной снимать видео с разрешением 1080p.

Все четыре новые модели Acer Chromebook оснащены двумя портами USB 3.1 Type-C Gen 1 — по одному справа и слева — для подключения зарядки Chromebook с наиболее удобной стороны. Порты также можно использовать для зарядки не только самого устройства, но и других гаджетов, для быстрой передачи данных и подключения к HD-экрану.

Acer Chromebook 315 может быть оснащён eMMC-памятью объёмом до 128 ГБ и двухканальной SDRAM-памятью объемом до 8 ГБ. Модели Acer Chromebook 314 и Acer Chromebook Spin 311 доступны в версиях с eMMC-памятью объёмом до 64 ГБ и двухканальной SDRAM-памятью объемом 8 ГБ. Acer Chromebook 311 предлагается с eMMC-памятью объёмом до 32 ГБ и двухканальной SDRAM-память объёмом 4 ГБ.

Покупатели Acer Chromebook могут быть уверены в том, что их устройства будут работать целый день до самого вечера без подзарядки. Обе модели Acer Chromebook 315 и Acer Chromebook 314 обеспечивают время автономной работы до 12,5 часов1. Acer Chromebook Spin 311 и Acer Chromebook 311 могут работать до 10 часов.

Эти устройства оснащены новейшим двухъядерным процессором Intel Celeron® N4000 или новейшим четырехъядерным N4100. Acer Chromebook 315 также предлагается с процессором Intel Pentium® Silver N5000.

Google Assistant

Все 4 ноутбука Acer Chromebook оснащены Google Assistantiv. Помощник позволяет быстрее отправлять электронные письма, находить документы, слушать музыку, получать доступ к своему календарю или управлять интеллектуальными домашними устройствами без переключения экранов. Все, что нужно пользователю для начала работы — это сказать “Окей, Google”.

Цены и наличие

  • Acer Chromebook 315 появится в Европе в октябре 2019 года по цене от 329 евро.
  • Acer Chromebook 314 появится в Европе в октябре 2019 года по цене от 299 евро.
  • Acer Chromebook Spin 311 появится в Европе в октябре 2019 года по цене от 329 евро.
  • Acer Chromebook 311 появится в Европе в октябре 2019 года по цене от 249 евро.

Комментарии и отзывы Chromebook
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