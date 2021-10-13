Acer представляет новые устройства Chromebook с большим экраном для работы, школы и развлечений

Новые устройства Chromebook отвечают широкому спектру потребностей пользователей: для дома, бизнес-поездок, удаленной работы и учебы. Оснащенные новейшими процессорами и такими востребованными функциями, как надежный Wi-Fi 6 и технология видеоконференцсвязи, новые устройства Chromebook от Acer с усиленным корпусом позволяют пользователям оставаться на связи, продуктивно работать и полноценно развлекаться.

Основные преимущества:
  • Acer Chromebook Spin 514 (CP514-2H) и Acer Chromebook Enterprise Spin 514 — это безвентиляторные ноутбуки-трансформеры с прочной конструкцией и повышенной производительностью на базе процессоров Intel ® Core ™ 11-го поколения.
  • Acer Chromebook 515 (CB515-1W / T) и Acer Chromebook Enterprise 515 — это новинки в линейке бестселлеров Chromebook с диагональю 15,6 дюйма, отличающиеся превосходным дизайном, повышенной надежностью и непревзойденной производительностью Intel ® Core ™ 11-го..поколения.
  • Acer Chromebook 514 (CB514-2H / T) использует восьмиядерные процессоры MediaTek Kompanio 828 и ультрапортативный дизайн для обеспечения эффективной работы в пути, а его батарейка способна обеспечить до 15 часов автономной работы.
  • Ноутбук-трансформер Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1H / N) отличается 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, широким выбором портов и экологически чистой сенсорной панелью OceanGlass.

Acer Chromebook Spin 514 - трансформируемые модели с диагональю 14 дюймов для проведения видеоконференций вне работы и дома

Отличаясь компактным дизайном и и 14-дюймовым дисплеем FHD, новые модели Acer Chromebook Spin 514 (CP514-2H) и Acer Chromebook Spin Enterprise 514 были разработаны для обеспечения максимальной производительности при выполнении нескольких задач и проведении видеоконференций, но отличаются более компактным дизайном и FHD дисплеем с диагональю 14 дюймов. Новые устройства Chromebook, оснащенные процессорами Intel ® Core 11-го поколения, отличаются высокой производительностью, но при этом работают бесшумно, благодаря отсутствию встроенных вентиляторов, что делает их идеальным решением для использования в общем рабочем помещении.

14-дюймовый дисплей Chromebook FHD с матрицей IPS с узкими рамками обеспечивает впечатляющее соотношение площади экрана к корпусу — 84%. При проведении видеоконференций веб-камера FHD MIPI включает фильтр голубого экрана и технологию шумоподавления для обеспечения более четкого изображения и уменьшения световых бликов. Два динамика устройства, обращенные вверх, расположены по бокам клавиатуры и в сочетании с двумя микрофонами обеспечивают еще более удобное взаимодействие с пользователем при проведении видеоконференций. Кроме того, DTS® Audio обеспечивает высококачественный объемный звук, а встроенный интеллектуальный усилитель совершенствует динамики Chromebook, делая звук более громким и четким.

Новые устройства-трансформеры Chromebook Spin 514 и Chromebook Spin Enterprise 514 позволяют сотрудникам выбрать подходящий режим работы: ноутбук, планшет, тент или консоль. Устройство также отличается долговечностью: сверху и снизу его корпус усилен алюминием и сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H. Кроме того, Chromebook оснащен множеством дополнительных функций, включая два порта USB Type-C, сенсорную панель Corning ® Gorilla ®, клавиатуру с подсветкой и надежным адаптером Intel® Wi-Fi 6 (Gig +).

Acer Chromebook 515 - производительность и конференц-связь на большом 15,6-дюймовом дисплее

The Acer Chromebook 515 (CB515-1W / T) и Acer Chromebook Enterprise 515 являются продолжением успешной работы компании Acer по созданию отмеченных наградами устройств Chromebook с большим экраном. Они разработаны для заказчиков, которым требуется мощное устройство для работы, домашнего использования и даже игр. The Acer Chromebook Enterprise Spin 515 идеально подходит для предприятий, использующих облачные технологии, а также для ИТ-администраторов, которые могут развертывать, управлять и обеспечивать безопасность своих сотрудников в облаке.

Новые устройства Chromebook оснащены процессорами Intel ® Core ™ i7 (вплоть до 11-го поколения) и графической системой Intel ® Iris ® X e, а также накопителем памяти NVMe объемом до 512 ГБ и оперативной памятью объемом до 16 ГБ, что обеспечивает высокую производительность и позволяет Chromebook выходить из спящего режима менее чем за секунду. Огромный 15,6-дюймовый дисплей FHD IPS [ 1 ], доступный с опциональной возможностью мультисенсорного ввода, обеспечивает дополнительное пространство для многозадачности - дополненный DTS Audio для высококачественного объемного звука со встроенными интеллектуальными усилителями для более громкого и четкого аудио. Благодаря двойным микрофонам, которые обеспечивают четкость голоса пользователя, и усовершенствованной технологии конференц-связи сотрудники могут оставаться на связи, независимо от того, работают ли они в офисе или из дома, а шторка веб-камеры защищает их конфиденциальность во время проведения видеоконференции.

Chromebook 515 и Chromebook Enterprise 515 оснащены верхней крышкой из алюминия, которая соответствует военному классу защищенности US MIL-STD 810H [ ], а усиленная конструкция ноутбуков сочетает в себе защиту устройства и стиль. Гладкий, приятный на ощупь тачпад со стеклом Corning ® Gorilla ® Glass гарантирует ровное и точное пролистывание и прокрутку, а цифровая клавиатура дополняет основную клавиатуру с подсветкой.

Кроме того, благодаря двум портам USB 3.2 Gen 2 Type-C (по одному с каждой стороны) для передачи данных, подачи питания и передачи видео и аудиофайлов на внешние дисплеи, новые устройства Chromebook с диагональю экрана 15,6 дюймов обладают лучшими в своем классе возможностями подключения внешних устройств. Они также подключаются к беспроводному соединению с помощью технологии Intel ® Wi-Fi 6 (Gig+) и включают в себя разъемы USB и microSD.

Acer Chromebook 514 - премиум-дизайн на базе процессора MediaTek Kompanio 828 Octa-Core

The Acer Chromebook 514 (CB514-2H/T) отличается ультрапортативным дизайном и новейшими технологиями, обеспечивающими высокую производительность и скорость работы. Благодаря восьмиъядерному процессору MediaTek Kompanio 828 ноутбук Chromebook справляется с любыми задачами от потоковой передачи развлекательных программ до многозадачных приложений и создания контента. Срок автономной работы батареи составляет до 15 часов в течение всего дня, батарею можно быстро зарядить до 50% всего за 30 минут.

Это изящное устройство весит всего 1,3 кг и имеет толщину всего 16,85 мм, что делает его достаточно компактным для использования в любых условиях. Стильная алюминиевая верхняя крышка обеспечивает защиту от вмятин, а сенсорная панель из стекла Corning Gorilla Glass обеспечивает плавную навигацию. 14-дюймовый матовый дисплей Chromebook (дополнительно может быть оснащен функцией мультитач) имеет узкие рамки, которые делают просмотр видеоконтента более удобным, а такие дополнительные функции, как DTS Audio, клавиатура с подсветкой и порты USB Type-C, делают Acer Chromebook 514 универсальным устройством.

Acer Chromebook Spin 314: бюджетный 14-дюймовый Chromebook с сенсорной панелью OceanGlass

The Acer Spin Chromebook 314 (CP314-1H / N) оснащен уникальным экологически безвредным тачпэолм OceanGlass ™, полностью произведенным из пластиковых отходов, переработанных в стеклоподобную массу для обеспечения гладкости и комфорта при тактильном использовании. Этот ноутбук Chromebook вносит свой вклад в сокращение объема морского пластика. Устройство оснащено новейшими процессорами Intel ®, сенсорным экраном FHD IPS с диагональю до 14 дюймов, узкими рамками толщиной 6 мм (0.24 дюймов) и способно работать в автономном режиме до 10 часов, что делает его хорошим вариантом для использования в учебных целях.

Новый Chromebook также оснащен большим количеством разъемов: порт USB 3.2 Type-C, два порта USB 3.2 Type-A, порт HDMI и слот MicroSD, а также Wi-Fi 6 и 2x2 MU-MIMO для более высокой скорости беспроводной связи.

Поддерживает Chrome OS, Chrome Enterprise и App Support

Благодаря встроенной системе безопасности, устройства Chromebook Acer с Chrome Enterprise предоставляют сотрудникам современные возможности и устройства, которые можно быстро подготовить к работе, что снижает общую стоимость их использования.

Все новые устройства Chromebook от Acer поддерживают приложения, доступные в Google Play и веб-приложения, поэтому пользователям доступны все приложения, которые используются для повышения производительности работы, творчества и других задач.

Chromebook от Acer с Chrome Enterprise Upgrade раскроет встроенные возможности Chrome OS, позволяя ИТ-специалистам безопасно и эффективно развертывать, организовывать и обеспечивать работу облачных ресурсов из любого места.

Комментарии и отзывы Acer Chromebook Spin 514 (CP514-2H)
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