Acer расширила линейку товаров с антимикробными свойствами

Компания Acer объявила о расширении своего портфолио антимикробных товаров сразу в нескольких продуктовых сегментах, в том числе для потребительского и коммерческого использования. Теперь широкий спектр устройств, обладающих антимикробными свойствами, — от ноутбуков TravelMate для работы в офисе до устройств Enduro Urban для активного отдыха, а также множество аксессуаров, например, сертифицированных для работы с Chromebook клавиатуры и мыши — доступен значительно более широкому кругу пользователей.

Основные преимущества:
  • Acer значительно расширила портфель товаров с антимикробными свойствами. В него вошли ноутбуки, дисплеи, аксессуары и одежда.
  • Портативный компьютер Acer Enduro Urban N3 и планшет Enduro Urban T3 — это надежные устройства, предназначенные для людей, которые постоянно находятся вне дома. Компания заявляет о способности гаджетов работать при любой погоде.
  • Acer TravelMate Spin P4 — это трансформируемый ноутбук бизнес-класса с высокой производительностью для тех, кто работает в пути.
  • Acer VE246Q c дисплеем FHD VA 23,6 дюйма комфортен для зрения, безопасен для окружающей среды и сертифицирован в соответствии с американским стандартом энергоэффективности потребительских товаров ENERGY STAR®, стандартом TCO и электронным инструментом оценки состояния окружающей среды продукта EPEAT.
  • Клавиатура и мышь Acer с интерфейсом Bluetooth KM501 сертифицированы для работы с Chromebook.
  • Эко-куртка Acer для путешественников изготовлена из переработанной спитой кофейной гущи.

Ноутбук-трансформер с антимикробным покрытием Acer TravelMate Spin P4

Ноутбук The Acer TravelMate Spin P4 (TMP414RNA) — это ноутбук-трансформер бизнес-класса с антимикробным покрытием Acer Antimicrobial 360 Design, часто используемые поверхности (корпус, клавиатура, сенсорная панель) обработаны антибактериальным средством на основе ионов серебра — высокоактивных химических частиц, которые при контакте резко снижают скорость роста микробов. Ноутбук также обеспечивает высокую производительность благодаря процессору Intel® Core™ i7 vPro 11-го поколения, которого более чем достаточно для одновременного запуска нескольких программ, веб-страниц и электронных таблиц, в то время как SSD-накопитель M.2, объемом до 1 ТБ, предлагает достаточно места для всех файлов и активов пользователя. Устройство оснащено устойчивой к проливам жидкости клавиатурой. Амортизирующие углы ноутбука были протестированы и сертифицированы независимой компанией в соответствии со стандартом ударопрочности MIL-STD 810H.

Устойчивое к царапинам 14-дюймовое FHD (1920х1080) антимикробное стекло Corning ® Gorilla ® Glass на дисплее ноутбука поддерживает функцию сенсорного управления и может поворачиваться на 360 градусов для работы в режиме ноутбука, консоли, тента и планшета, что делает удобным обмен данными или работу в режиме заметок. Вес ноутбука в 1,53 кг и толщина 17,9 мм делает его идеальным устройством для тех, кто работает на ходу. Заряд батареи в режиме активного использования составляет до 13,5 часов работы, а возможность быстрой зарядки до 80% всего за час обеспечивает пользователям надежность работы в течение всего дня.

Кроме того, ноутбук оснащен рядом опций для подключения внешних устройств, включая разъем RJ45 Ethernet, опциональную поддержку LTE (eSIM и DSSA), а также устройство для считывания смарт-карт, несколько портов USB Type-C и порт Thunderbolt™ 4. Он также включает такие функции безопасности бизнес-ПК, как доверенный платформенный модуль (TPM) 2.0, вход по отпечатку пальца и индивидуально настраиваемый способ входа Windows Hello.

Портативный компьютер с антимикробным покрытием Acer Enduro Urban N3

Acer Enduro Urban N3 (EUN314A-51W (G)) — это прочный ноутбук с 14-дюймовым экраном, созданный для путешествий. Вес устройства составляет всего 1,85 кг, а толщина — 21,95 мм. Ноутбук соответствует стандартным параметрам для лабораторных испытаний военного стандарта США (MIL-STD 810H и требованиям промышленного класса (IP53). Устройство устойчиво к пыли и воде, что позволяет использовать его практически в любой экстремальной ситуации. Усиленные углы корпуса и экрана позволяют устройству выдерживать падение с высоты до 122 см, а водонепроницаемая конструкция его портов ввода/вывода, динамиков и кнопок, а также уникальная дренажная система и водонепроницаемая система Aquafan™ от Acer позволяют пользователям работать в любых условиях, не беспокоясь о погоде.

Принципиально новое поколение Enduro Urban N3 с дизайном Acer Antimicrobial 360 Design и антимикробным стеклом Corning® Gorilla®, ® Glass , служащим для поддержания чистоты экрана во время его работы. Остальная часть устройства покрыта составом на основе ионов серебра, который обеспечивает более высокий уровень защиты корпуса, сенсорной панели, кнопок и многих других часто используемых элементов ноутбука. Процессоры Intel® Core™ i7 11-го поколения , ядро процессора NVIDIA® GeForce® MX330, и 32 Гб памяти DDR4 обеспечивают достаточную мощность для выполнения любых задач, а 13 часов автономной работы и дисплей FHD с яркостью 450 нит позволяют работать при любом уровне освещенности.

Планшет с антимикробным покрытием Acer Enduro Urban T3

Acer Enduro Urban T3 (EUT310A-11A) — это прочный 10-дюймовый планшет, который идеально подходит для семей, которым не чуждо исследовать что-то новое и учиться при любых условиях: в походе или на онлайн-уроке в гостиной. Четыре угловых бампера соответствуют стандарту MIL-STD-810H, который позволяет выдержать 26 падений с высоты 122 см (4 фута) [ 3 ], а благодаря водонепроницаемым разъемам ввода/вывода, динамикам и кнопкам планшет имеет сертификат защиты от пыли и воды IP53. Все сенсорные поверхности планшета, включая экран, крышку, рамку, бамперы и кнопки, были дополнительно усовершенствованы благодаря дизайну Acer Antimicrobial 360 Design, включающему обработку антимикробным [ 1 ] раствором. Таким образом, Enduro Urban T3 способен прекрасно справиться со всеми испытаниями. При этом он удивительно тонкий - всего 9,92 мм - и легкий - 595 г.

Устройство оснащено антимикробным дисплеем FHD (1920 x 1200) с поддержкой функции мультитач и яркостью 600 нит, что обеспечивает легко понятное и четкое изображение даже на улице. Расположенная над экраном широкоугольная камера с разрешением 5 МП, микрофон с функцией интеллектуального шумоподавления и двухдиапазонный Wi-Fi делают Enduro Urban T3 идеальным решением для использования в формате видеозвонков и дистанционного обучения. Независимо от того, что происходит в течение дня, процессор MediaTek Octa-Core и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают пользователю достаточную мощность для бесперебойной работы.

Монитор с антимикробным покрытием Acer VE246Q

Монитор The Acer VE246Q оснащен 23,6-дюймовой панелью с диагональю экрана FHD, безопасной для окружающей среды и комфортной для зрения, поддерживает широкий угол обзора в 178 градусов и имеет коэффициент контрастности 100 000 000:1 для получения исключительно четких изображений. Дизайн Acer Antimicrobial 360 включает в себя корпус монитора и защитное стекло, изготовленные из переработанного пластика, покрытого антимикробным агентом на основе ионов серебра, что обеспечивает 99% снижение защиты от множества бактерий в соответствии с протоколами испытаний JIS Z 2801 и ISO 22196. Они также отмечены рядом экологических сертификатов, среди которых ENERGY STAR®, TCO и EPEAT, что свидетельствует об энергосберегающей конструкции светодиодной подсветки и ответственном обращении с материалами при производстве. Наконец, технология Acer ComfyView обеспечивает более комфортный просмотр, уменьшая блики и рассеянный свет, а функция Acer BlueLightShield снижает уровень излучения потенциально опасного голубого света.

Совместимость с аксессуарами, сертифицированными для Chromebook

Компания Acer внедрила антимикробные решения в ряд аксессуаров, сертифицированных для работы с Chromebook, которые были протестированы и одобрены в соответствии со стандартами совместимости Google. Они гарантируют бесперебойную работу с устройствами на базе Chrome OS и имеют обновляемую прошивку, что обеспечивает максимальную совместимость с современными и будущими периферийными устройствами.

Клавиатура и мышь KM501 производства Acer с функцией Bluetooth — это сертифицированный комплект устройств для работы с Chromebook. Большая часть поверхностей компактной клавиатуры Acer Antimicrobial 360 Design обработана антимикробным раствором с ионами серебра и отличается специальной компоновкой, разработанной для дополнения всех функций Chrome OS. Кроме того, клавиатура и мышь отличаются высокой энергоэффективностью и могут работать без замены батареек до одного года.

Мышь Acer B501 с технологией Bluetooth — это компьютерная мышь с разрешением 1000 точек на дюйм, которая также оснащена антимикробным дизайном Acer 360, состоящим из антимикробного состава на основе ионов серебра, которым обработано большинство поверхностей, и отличается амбидекстральным дизайном, позволяющим и правшам, и левшам использовать устройство. Мышь доступна в составе комплекта устройств KM501 или может быть приобретена отдельно как самостоятельное устройство.

Защитные эко-куртки Acer Eco-Shell

Новая эко-куртка Acer для путешествий отличается воздухопроницаемостью и водостойкостью. Состоит она из прозрачной толстовки на основе ПЭТ, которая предотвращает попадание капель аэрозоля на лицо пользователя. В куртке есть два больших передних кармана, в которые удобно поместится смартфон или паспорт, а сама ткань обладает приятной на ощупь текстурой кожи. Внутренняя часть куртки выстлана серебряной вязью из пряжи, на которую нанесено серебро – это придает ей антимикробные свойства.

Куртка из эко-материалов — это не просто одежда, она частично (на 26%) изготовлена из переработанной спитой кофейной гущи - первого в мире мембранного материала на биологической основе. Этот материал был получен путем извлечения масла из спитого кофе посредством его превращения в кофейный полиол и последующей переработки в полиуретановую пленку для использования в качестве ткани.

Комментарии и отзывы Enduro Urban T3
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