Acer расширяет линейку экологически чистых продуктов Vero

Компания Acer представила линейку экологичных ПК серии Vero, включая потребительский ноутбук Acer Aspire Vero и ноутбук Acer TravelMate Vero для коммерческого использования. От ПК до периферийных устройств устройства Vero придерживаются определенных экологических рекомендаций, таких как использование переработанного пластика (PCR) и транспортировка в перерабатываемой упаковке. Поскольку экологичность продукции – это не только вопрос ее производства, но и эксплуатации и утилизации, устройства Vero от Acer проектируются таким образом, чтобы их было легко разобрать, тем самым упрощая процесс ремонта или модернизации и, в итоге, увеличивая срок их службы.

Основные преимущества:
  • Acer представила свою линию экологически чистых продуктов Vero, в которой используется переработанный пластик (PCR) и упаковка, пригодная для вторичного использования.
  • Acer Aspire Vero – это экологичный ноутбук с возможностью модернизации, первый шаг компании Acer на пути к созданию «зеленого» портативного ПК, корпус которого полностью выполнен из переработанного пластика.
  • Acer TravelMate Vero – это бизнес-ноутбук, который сочетает в себе экологичный дизайн Vero и процессоры Intel ® Core ™ i7 11-го поколения.
  • Acer Veriton Vero – это современный мини-ПК, обладающий высокой производительностью в компактном корпусе и широкими возможностями модернизации.
  • Acer Vero BR277 – монитор стандарта FHD, имеющий экологические сертификаты ENERGY STAR ®, TCO и EPEAT.

Также была анонсирована серия аксессуаров Vero, таких как мыши, коврики и чехлы для ноутбуков.

«Зеленый» ноутбук Acer Aspire Vero

The Acer Aspire Vero (AV15-51) – это больше, чем просто стильный ноутбук. Он демонстрирует приверженность компании Acer идее устойчивого производства. Его корпус на 30% выполнен из переработанного пластика, в результате чего при производстве этой детали выбросы CO2 снижаются на 21% . Клавиши также на 50% состоят из переработанного пластика, а отмеченная наградами упаковка Aspire Vero, полностью пригодная для вторичной переработки, может использоваться в качестве подставки для ноутбука. Продуманная конструкция позволяет исключить ненужные отходы, упрощая разборку, ремонт, модернизацию и утилизацию ноутбука или его компонентов. Работая на недавно выпущенной операционной системе Windows 11 Pro, он еще и очень прост в использовании.

15,6-дюймовый дисплей «зеленого» ноутбука Aspire Vero стандарта FHD с матрицей IPS, пригодный для переработки на 99%, дополняется процессорами Intel® Core™ и видеокартой Intel® Iris® Xe Graphics, обеспечивая производительность мирового уровня. При работе с менее ресурсоемкими задачами новое программное обеспечение VeroSense ™ от Acer дает возможность выбрать режим работы, оптимальный с точки зрения энергоэффективности и срока службы батареи. Такие функции, как Wi-Fi 6, порт USB Type-C и два порта USB Type-A, обеспечивают более комфортную работу, а технологии Acer TrueHarmony ™ и Acer PurifiedVoice ™ с интеллектуальной функцией шумоподавления обеспечивают кристально чистую слышимость во время конференц-связи.

Пользователи, заинтересованные в экологичности, могут дополнить полный набор Vero c Macaron Vero Mouse (AMR020), Vero Mousepad (AMP120 / AMP121) и Vero Sleeve (ABG131 / ABG132).

«Зеленый» ноутбук Acer TravelMate Vero

The Acer TravelMate Vero (TMV15-51) – это экологичный ноутбук для организаций, придерживающихся принципов устойчивого развития. Он оснащен процессором Intel® Core™ i7 11-го поколения [ 2 ], памятью DDR4 объемом 16 ГБ и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ, чего более чем достаточно для выполнения самых ресурсоемких задач, и вся эта мощь подкрепляется безупречными мерами безопасности. Дискретный модуль TPM обеспечивает безопасность и управляемость корпоративного уровня, а возможность крепления замка Kensington lock обеспечивает физическую защиту важных данных. TravelMate Vero также поставляется с Acer ProShield Plus, комплексным решением по обеспечению безопасности, которое включает в себя такие функции, как шифрование и расшифровку, а также встроенные в Windows 11 Pro средства биометрической идентификации, такие как распознавание лица и сканирование отпечатков пальцев.

Эта версия The TravelMate Vero позволяет настраивать логотип при запуске, что является для крупных и малых предприятий важным инструментом повышения узнаваемости бренда. Это стало возможным благодаря функциям, доступным в коммерческой версии BIOS от Acer, которая также позволяет заблокировать или откатить версию BIOS, обновить ее даже на платформе, отличной от Windows, и использовать валидацию CHIPSEC для дальнейшего повышения безопасности системы.

Ноутбук The TravelMate Vero входит в линейку экологически чистых продуктов Vero, корпус на 30% состоит из PCR-пластика, его легко ремонтировать или модернизировать, и поставляется в упаковке, полностью пригодной для вторичной переработки.

«Зеленый» мини-ПК Acer Veriton Vero Mini

The Acer Veriton Vero Mini (VVN4690G) – это экологичный мини-ПК, с производительностью промышленного уровня в компактном и адаптируемом под требования заказчика корпусе – идеальное устройство для любой рабочей ситуации. Пользователи могут воспользоваться множеством вариантов подключения: устройство вмещает в себя быстрый и стабильный Wi-Fi 6 (802.11ax) или Wi-Fi 6E (802.11ax) в дополнение к массиву USB-портов, включая USB 3.2 Gen 2 Type-C порт, которые обеспечивают одновременно высокоскоростную передачу данных и зарядку. Компьютер оснащается новейшими процессорами Intel® Core™ vPro® [ 2 ], а с помощью специальных инструментов управления, таких как Acer Office Manager и Acer Control Center, системные администраторы могут с легкостью управлять всем компьютерным парком компании.

Вентилируемый корпус Veriton Vero Mini на 25% изготовлен из переработанного пластика, а сам экологичный мини-ПК поставляется в коробке, полностью пригодной для вторичной переработки.

«Зеленый» монитор Acer Vero BR277

Приверженность Acer защите окружающей среды нашла отражение в экологичном мониторе стандарта FHD The Acer Vero BR277, обладающим экологическими сертификатами от ENERGY STAR ®, TCO и EPEAT – его корпус более чем на 50% изготовлен из переработанного пластика. Следующим приоритетом является удобство: монитор снабжен подставкой Acer Ergostand, позволяющей наклонять, поворачивать, регулировать высоту и разворачивать монитор для получения оптимального угла обзора, а также оснащен технологией Acer VisionCare, снижающей нагрузку на глаза. Дисплей монитора с технологией ComfyView не дает бликов и мерцания, и его яркость может быть снижена до 15%, что значительно ниже, чем у других мониторов, представленных на рынке. Кроме того, в нем применяется фирменная технология BlueLightShield™ для уменьшения интенсивности вредного синего света.

Наконец, монитор поставляется в упаковке, полностью пригодной для вторичной переработки.

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